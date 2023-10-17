Двое ингушских полицейских обвинены в превышении полномочий

17 октября 2023, 05:22

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Сотрудники управления по вопросам миграции МВД Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину, сообщило следствие.

По данным следствия, два сотрудника управления по вопросам миграции МВД по Ингушетии в марте во время рейда на стройплощадке в Магасе, принадлежащей коммерческой организации, обнаружили 16 иностранных граждан, которые находились в России с нарушением миграционного законодательства.

Мигранты проживали в приспособленном жилом помещении, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ингушетии 16 октября.

Полицейские в интересах коммерческой организации незаконно составили на местную жительнице 16 протоколов с ложными сведениями и оштрафовали ее на 32 тысячи рублей.

В настоящее время один из силовиков заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. И предъявлено обвинение по пункту "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой ли по предварительному сговору).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2022 года трое полицейских в Магасе были обвинены в превышении полномочий. По данным следствия, они, находясь на посту ДПС, открыли огонь из табельного оружия по машине и избили ее водителя.

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