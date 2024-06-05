Силовики отчитались о рейдах против мигрантов на юге России

05 июня 2024, 23:53

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На рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону силовики нашли 16 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России, и 18 человек, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет. В Волгоградской области во время рейдов выявлены 45 нарушителей миграционных законов.

Отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление, указали правозащитники, комментируя отчеты ростовских силовиков о вручении повесток мигрантам по итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле".

Как писал "Кавказский узел", по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" они отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

В ходе рейдов на одном из вещевых рынков Ростова-на-Дону сотрудники правоохранительных органов проверили около 200 человек, среди которых были иностранцы, а также лица, недавно получившие гражданство Российской Федерации, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на Военное следственное управление СК РФ по Южному военному округу.

"По итогам проверок на территории рынка было выявлено 18 натурализованных граждан, не вставших на воинский учет. Все они направлены в военные комиссариаты. Кроме того, 16 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил въезда в РФ и режима пребывания в нашей стране, за нарушение срока обращения за выдачей патента и за уклонение от выдворения с территории РФ", - приводит издание сообщение ведомства.

Проверка проводился на территории рынка в Темернике, сообщило сегодня издание Donnews.

С начала года на территории Ростовской области на воинский учет поставлено свыше 300 натурализованных граждан. Контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации заключили 23 человека, недавно получивших гражданство, и 12 иностранцев, подчеркивается в сообщении со ссылкой на ведомство.

О проверках отчитались и силовики в Волгоградской области. Сегодня рейды "по местам концентрации иностранных рабочих" прошли на территории Городищенского, Иловлинского районов, проверены более 300 иностранцев, сообщило ГУ МВД по Волгоградской области. "По результатам выявлено 45 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, они привлечены к ответственности. Среди них 18 иностранцев осуществляли трудовую деятельность незаконно - без разрешения на работу либо патента. Они привлечены к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ – «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации»", - указано в Telegram-канале ведомства.

В отношении 34 иностранных граждан судами Волгоградской области принято решение об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации, подчеркивается в сообщении.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. В частности, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане. 17 октября 2023 года стало известно, что полицейские в Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину. При этом еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро. Отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная концепция миграционной политики, отметила ранее в своем отчете правозащитница Светлана Ганнушкина*.

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