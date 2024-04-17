Правозащитники не сочли массовой отправку мигрантов из Ростовской области на фронт

17 апреля 2024, 17:11

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Отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление, указали правозащитники, комментируя отчеты ростовских силовиков о вручении повесток мигрантам по итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле".

Как писал "Кавказский узел", по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений, отметили они.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 6 апреля, по подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек. По официальным данным на 5 апреля при теракте погибли 145 человек. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что задержанные в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске планировали теракты, у них найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт. Задержанные в Дагестане были арестованы до 1 июня по делу об участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Ростовские силовики продолжили серию отчетов о выявлении незаконных мигрантов. Так, 12 апреля сотрудники полиции провели обследование производственных объектов города Ростова-на-Дону, выявили 204 нарушения миграционного законодательства, составив протоколы об административных правонарушениях. Принято решение о выдворении из России 34 иностранцев. Входе проверки документов установлено отсутствие отметок о постановке на воинский учет у 49 граждан. Им вручены повестки о необходимости явки в военные комиссариаты, сообщило МВД по Ростовской области на своем сайте.

15 апреля стало известно, что с начала апреля 2024 года проверили в Ростовской области проверили 2751 человека на соблюдение миграционного законодательства. "Выдано 377 повесток для постановки на воинский учет, привлечено к административной ответственности 382 человека, в отношении 67 человек проводится процедура выдворения с территории Российской Федерации. С начала 2024 года на воинский учет поставили более 270 мигрантов, получивших гражданство. 23 человека заключили контракты о прохождении службы в ВС РФ. Также контракты заключили 12 человек без гражданства РФ", сообщило издание "Блокнот Ростов-на-Дону" со ссылкой на пресс-службу Военно-следственного управления Следкома России по Южному военному округу.

Рейды против мигрантов из Центральной Азии в разных регионах различаются по интенсивности, прокомментировала сообщения силовиков председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "В некоторых регионах усилено проведение таких рейдов. А в некоторых регионах, в частности и в Ростовской области, они всегда проводятся в таком темпе. Но жестокость в обращении с мигрантами проявлялась до последнего времени только в Санкт-Петербурге и и Ленинградской области. В целом, все было как обычно. Вероятно, со стороны федеральной власти не было сигнала о необходимости жёстких действий. Пока не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявила, что нет никакой достоверной статистки по числу отправленных на военную операцию мигрантов. Но сообщения о том, что вербовка ведёт и в местах лишения свободы, и в центрах содержания нелегальных мигрантов, поступают. Причём речь идет о мигрантах в том числе и из дальнего зарубежья, подчеркнула правозащитница.

Интенсификация рейдов происходит периодически, отметила юрист Валентина Чупик, которая работает с мигрантами из Центральной Азии. "Это бывает при каждом приступе государственной мигрантофобии", - сказала она.

По ее словам, нет открытых данных о числе отправленных на военную операцию мигрантов. "Не бывает такой статистики.И никогда не было, ни у кого, и вряд ли будет", - полагает Чупик.

К ней обращались как те, кого принуждали к отправке, так и родственники уже отправленных в зону боевых действий мигрантов. "Но их ничтожно мало с марта 2023 года, реальное принуждение было в сентябре-октябре 2022 года. Вообще, проблема мигрантов в <военной операции на Украине> сильно преувеличена - их там очень мало, туда попадают россияне с миграционным бэкграундом, а не мигранты", - отметила Чупик.

Узбекский журналист Умид Бобоматов также заявил, что "сложно отследить, кто подписал контракт с Минобороны из тюрем, кто отправлен на военную операцию из тех, у кого двойное гражданство". "Многих мигрантов подговаривают на уровне следствия, когда они попадают за любое нарушение в руки полиции. К тому же, до сих пор очень сильно разнятся цифры даже по количеству мигрантов, так как неизвестно количество нелегалов в стране. Это очень и очень примерные цифры", - пояснил Бобоматов корреспонденту "Кавказского узла".

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* сообщил, что контракты на службу в вооруженных силах России могут быть разные. "В том числе по сумме выплат. Базовое денежное довольствие любой военнослужащий, включая неграждан РФ, По его словам, мигранты могут быть приняты в гражданство России по окончании контракта. "Контракт должен быть заключен на срок не менее одного года, но ведь с 21 сентября 2022 запрещены увольнения, так что будут все служить до отмены этого запрета", - указал Кривенко*.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. В частности, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане. 17 октября 2023 года стало известно, что полицейские в Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину. При этом еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро. Отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная концепция миграционной политики, отметила ранее в своем отчете правозащитница Светлана Ганнушкина*.

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