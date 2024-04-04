Три человека арестованы в Махачкале по делу о терроризме

04 апреля 2024, 20:15

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Два гражданина Таджикистана и гражданин России, подозреваемые в участии в террористической организации, арестованы в Махачкале до 1 июня. Общее число арестованных, которые, как утверждают силовики, готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием напавших на "Крокус Сити Холл", достигло пяти.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что они планировали теракты, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Двое задержанных - выходцы из Средней Азии, третий - из Дагестана, сообщил источник в силовых структурах. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила 1 апреля ФСБ. Ведомство распространило кадры задержания и допросов подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане, в ходе которых они признались, что планировали взорвать набережную или парк Победы в Каспийске, и перевозили деньги и оружие для участников нападения в Красногорске. 3 апреля двое задержанных уроженцев Таджикистана были арестованы до 1 июня по делу об в участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 31 марта на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. В результате спецоперации пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался НАК. Режим КТО был отменен в тот же день.

Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации - это двое граждан Таджикистана и один гражданин России (уроженец Таджикистана), сообщило РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Советский районный суд Махачкалы рассмотрел сегодня ходатайства об избрании меры пресечения трем мужчинам 1994, 1998 и 1997 годов рождения, они подозревается в участии в деятельности террористической организации, а двое из них - также в незаконном обороте оружия

"Подозреваемые - двое граждан Республики Таджикистан и один гражданин России (уроженец Таджикистана), находясь на территории России, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. По версии следствия,не ранее февраля 2024 года двое из подозреваемых незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые они перевозили и хранили по месту жительства - в Каспийске", - указано в сообщении на сайте суда.

Суд арестовал подозреваемых на месяц и 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно, говорится в пресс-релизе.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".