На месте, где проходила спецоперация в Каспийске. Скриншот видео Риа Новости https://riamediabank.ru/media/8653349.html

03 апреля 2024, 17:01

Арестованы двое подозреваемых в подготовке теракта в Каспийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале арестовал до 1 июня двух граждан Таджикистана, подозреваемых в участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что они планировали теракты, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Двое задержанных - выходцы из Средней Азии, третий - из Дагестана, сообщил сегодня источник в силовых структурах. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила 1 апреля ФСБ. Ведомство распространило кадры задержания и допросов подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане, в ходе которых они признались, что планировали взорвать набережную или парк Победы в Каспийске.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 31 марта на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. В результате спецоперации пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался НАК. Режим КТО был отменен в тот же день.

Двое задержанных в Дагестане за терроризм граждан Таджикистана арестованы судом в Махачкале до 1 июня, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на  руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Ходатайства следствия об избрании меры пресечения двум подозреваемым в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222 Уголовного кодекса России) рассмотрел сегодня Советский районный суд Махачкалы. 

По версии следствия и суда, "подозреваемые - граждане Республики Таджикистан, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации". Следствие предположило, что не ранее февраля они "незаконно приобрели оружие и боеприпасы к ним, которые они перевозили и хранили по месту жительства - в Каспийске", - указано в сообщении на сайте суда.

Суд избрал двум подозреваемым 2000 и 2003 меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц  и 28 суток, по 1 июня 2024 года включительно, сообщила пресс-служба суда.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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Примечание:

 "Атака на "Крокус Сити Холл" превзошла теракт на Дубровке по числу убитых", "Мемориалы в память о погибших в Подмосковье созданы в городах СКФО", "Задержанный после теракта в Crocus City Hall уроженец Чечни умер в райотделе в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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