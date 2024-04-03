Арестованы двое подозреваемых в подготовке теракта в Каспийске

03 апреля 2024, 17:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале арестовал до 1 июня двух граждан Таджикистана, подозреваемых в участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что они планировали теракты, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Двое задержанных - выходцы из Средней Азии, третий - из Дагестана, сообщил сегодня источник в силовых структурах. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила 1 апреля ФСБ. Ведомство распространило кадры задержания и допросов подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане, в ходе которых они признались, что планировали взорвать набережную или парк Победы в Каспийске.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 31 марта на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. В результате спецоперации пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался НАК. Режим КТО был отменен в тот же день.

Двое задержанных в Дагестане за терроризм граждан Таджикистана арестованы судом в Махачкале до 1 июня, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Ходатайства следствия об избрании меры пресечения двум подозреваемым в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222 Уголовного кодекса России) рассмотрел сегодня Советский районный суд Махачкалы.

По версии следствия и суда, "подозреваемые - граждане Республики Таджикистан, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации". Следствие предположило, что не ранее февраля они "незаконно приобрели оружие и боеприпасы к ним, которые они перевозили и хранили по месту жительства - в Каспийске", - указано в сообщении на сайте суда.

Суд избрал двум подозреваемым 2000 и 2003 меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, по 1 июня 2024 года включительно, сообщила пресс-служба суда.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.