Задержанные в Дагестане признались в подготовке теракта на набережной в Каспийске

01 апреля 2024, 14:37

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ФСБ распространила кадры задержания и допросов подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане. Они признались, что планировали взорвать набережную или парк Победы в Каспийске, следует из видео.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что они планировали теракты, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Двое задержанных - выходцы из Средней Азии, третий из Дагестана, сообщил сегодня источник в силовых структурах. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила 1 апреля ФСБ.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 31 марта на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. В результате спецоперации пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался НАК. Режим КТО был отменен в тот же день.

ФСБ распространила сегодня кадры задержания во время КТО в Махачкале. "Где бомба?"- спрашивает голос за кадром мужчину, который лежит на земле, лицо задержанного заблюрено. "А моей квартире". "Что собирались взорвать?" - "Набережная в Каспийске", - отвечает задержанный, следует из видео, которое опубликовало ТАСС.

На видеозаписи, опубликованной агентством, группа силовиков с оружием стоит у подъезда одного из многоквартирных домов, затем показаны кадры, как они выбивают дверь, после чего выводят на улицу одного из задержанных, он в футболке и тапочках. Далее показаны фрагменты обыска в квартире, в частности, был найден демонстрируются предмет с проводами и элементами питания, похожий на взрывное устройство, пистолет.

Также появилось видео допроса другого задержанного. «Мы планировали теракт в городе Каспийске. Набережная или парк Победы, собирались взорвать мы при скоплении людей. При задержании в квартире нашли два «Калашникова» и 450 пуль", — говорит один из задержанных в ходе допроса, видеозапись которого опубликовало сегодня в своем Telegram-канале "Сапа медиа".

"Я возил оружие этим ребятам, которые нападали на "Крокус сити Холл" в Москве. Я снабжал и финансами и оружием", - говорит он

Напомним, вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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