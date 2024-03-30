Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 551

30 марта 2024, 13:48

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До 551 увеличилось число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", среди них 10 детей, сообщили сегодня в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 382 человека, в том числе девять детей, сообщил 29 марта сотрудник Центра медицины катастроф. По его словам, 217 пострадавшим оказана амбулаторная помощь, были госпитализированы 165 человек, из них 96 уже выписаны из больниц.

Рост числа пострадавших при теракте объясняется тем, что люди, покинувшие место теракта, не сразу обратились за помощью к врачам, пояснила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 551, сообщило управление МЧС по Московской области.

"По состоянию на 06.00 30 марта 2024 года, в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пять детей)", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По словам источника в медицинских службах, большинство пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, пишет агентство.

27 марта МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте. 29 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в больнице умер еще один пострадавший от теракта, который был в крайне тяжелом состоянии. По словам министра, мужчина получил тяжелые огнестрельные ранения, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Напомним, вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.

26 марта стало известно, что три жителя Ростовской области погибли во время теракта. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, заявил губернатор. 28 марта стало известно, что житель Сочи Дмитрий Жеуров оказался в списке погибших при теракте.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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