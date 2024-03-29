Житель Сочи назван погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле"

29 марта 2024, 06:46

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Дмитрий Жеуров из Сочи, которого разыскивала дочь после теракта в "Крокус Сити Холле", включен в список погибших.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.

Житель Сочи Дмитрий Жеуров оказался в опубликованном МЧС списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил 28 марта "Коммерсант".

Жеуров пошел на концерт группы «Пикник» с подругой, они находились во втором ряду амфитеатра. По словам женщины, когда террористы открыли стрельбу, она успела выбежать из зала последней, а все, кто побежал за ней, выбраться не смогли.

Информацию о Дмитрии Жеурове искала его дочь, ранее сочинца не было в списках погибших и пострадавших, пишет издание.

Напомним, 26 марта стало известно, что три жителя Ростовской области погибли во время теракта. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, заявил губернатор.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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