Арестован восьмой обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе"

26 марта 2024, 14:48

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Суд в Москве арестовал уроженца Киргизии Алишера Касимова по обвинению в причастности к организации теракта в "Крокус Сити Холле". Мать Касимова заявила, что он сдал квартиру обвиняемым в теракте через сайт объявлений и непричастен к случившемуся.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил сегодня Следком. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы после теракта. 24 марта суд в Москве на два месяца арестовал уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. 25 марта были арестованы граждане России Аминчон и Диловар Исломовы и их отец, гражданин Таджикистана Исроил Исломов.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая уроженца Киргизии Алишера Касимова, ему предъявлено обвинение в организации теракта (часть 3 статьи 205 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

Алишер Касимов познакомился с исполнителями теракта, сдавая квартиру "Авито", сообщил он в ходе заседания. "Я хотел сдать квартиру, разместил объявление на "Авито", мне ответили", - привело его слова ТАСС.

Касимов родился в городе Ош, он гражданин России, у него трое детей. "Держу кафе в Красногорске, есть ИП", - рассказал о своей работе обвиняемый. Заслушав вводные данные, суд закрыл судебное заседание для слушателей, указано в сообщении.

В суд пришли родственники Касимова – мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда её сына заводили в зал. По словам матери, её сын сдавал ипотечную квартиру, в данный момент она опечатана. "Мой сын с 11 лет работал поваром, у него кафе у него кафе с простой едой, он там повар, работал с утра до вечера", - привело ее слова РИА "Новости".

Мать Касимова отметила, что он просто сдал квартиру через "Авито". "Он не виноват, он ничего не знает, он просто сдавал квартиру. Он не знал, у него трое детей, всегда всем помогал. <...> Он не террорист, пожалуйста, помогите", - сказала она, отметив, что просила сына сдавать жилье только русским.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Больше всего до случая в "Крокус Сити Холле", 130 человек, погибли в Театральном центре на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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