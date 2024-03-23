Путин заявил об "окне" на украинской границе для напавших на "Крокус Сити Холл"

23 марта 2024, 15:51

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На границе Украины было подготовлено "окно" для перехода с территории России тех, кто совершил теракт в "Крокус Сити Холле", заявил Владимир Путин.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в Красногорске. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороны, заявило ведомство.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 115 человек, сообщил сегодня Следком.

Владимир Путин сегодня выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о подготовленном на украинской границе "окне" для участников нападения. "Стрелявшие в "Крокусе" двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно", - сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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