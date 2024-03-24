Атака на "Крокус Сити Холл" превзошла теракт на Дубровке по числу убитых

24 марта 2024, 19:22

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При теракте в "Крокус Сити Холле" погибло больше людей, чем в результате теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году, следует из официальных данных о числе погибших.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог здания. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 137 человек, сообщил сегодня Следственный комитет. По данным Минздрава, 154 человека были госпитализированы.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в Красногорске. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" превысило число погибших в результате теракта в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек, в том числе 10 детей. При этом из числа погибших заложников пятеро были застрелены до штурма здания, остальные скончались уже после освобождения.

Захват Театрального центра на Дубровке в Москве произошел 23-26 октября 2002 года: группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила в заложники 916 человек. В обмен на их жизни террористы требовали немедленного прекращения боевых действий в Чечне и вывода с территории республики федеральных войск. Требования боевиков удовлетворены не были. Спустя почти трое суток силовики провели операцию по освобождению, во время которой погибли 130 заложников, более 700 пострадало.

Информация об обстоятельствах этого теракта, хроника и результаты расследования собраны "Кавказским узлом" в справке "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)".

Напомним, после теракта в Красногорске власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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