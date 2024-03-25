25 марта 2024, 23:04
Три человека арестованы по делу о теракте в "Крокусе"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Басманный суд арестовал до 22 мая Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Преступление совершено руками радикальных исламистов, но следует найти его заказчиков, заявил сегодня Владимир Путин.
Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил сегодня Следком. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы после теракта. 24 марта суд в Москве на два месяца арестовал уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.
23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Тelegram-канале.
В отношении двоих обвиняемых - Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая, им вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Согласно озвученным в суде данным, Диловар Исломов - уроженец Таджикистана с гражданством РФ, женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом, Аминчон Исломов - уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, также работает таксистом, тоже имеет гражданство РФ, Исроил Исломов - уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, безработный. Заседания суда по ходатайству следствия прошли в закрытом режиме из-за необходимости сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса, сообщил сегодня "Интерфакс".
По данным агентства, Диловар Исломов - бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы. Аминчон Исломов заявил в суде, что невиновен.
Исходя из предоставленных судом сведений, Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, у них одно отчество - Исроилович, соответственно, Исроил Исломов - их отец, говорится в публикации.
C целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова, сообщил сегодня Следком России в своем Telegram-канале.
Путин поручил искать заказчиков теракта
Преступление "совершено руками радикальных исламистов", заявил сегодня президент России Владимир Путин. "США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик", - приводятся слова Путина на совещании на сайте Кремля.
Он потребовал выяснить «действительно ли радикальные исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает за справедливое решение ближневосточного конфликта». Вместе с тем он указал, что случившееся может быть "лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной". "Конечно, нужно ответить и на вопрос: почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много", - заявил Путин.
Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.
Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.
"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"