Три человека арестованы по делу о теракте в "Крокусе"

25 марта 2024, 23:04

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Басманный суд арестовал до 22 мая Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Преступление совершено руками радикальных исламистов, но следует найти его заказчиков, заявил сегодня Владимир Путин.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил сегодня Следком. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы после теракта. 24 марта суд в Москве на два месяца арестовал уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Тelegram-канале.

В отношении двоих обвиняемых - Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая, им вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Согласно озвученным в суде данным, Диловар Исломов - уроженец Таджикистана с гражданством РФ, женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом, Аминчон Исломов - уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, также работает таксистом, тоже имеет гражданство РФ, Исроил Исломов - уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, безработный. Заседания суда по ходатайству следствия прошли в закрытом режиме из-за необходимости сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса, сообщил сегодня "Интерфакс".

По данным агентства, Диловар Исломов - бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы. Аминчон Исломов заявил в суде, что невиновен.

Исходя из предоставленных судом сведений, Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, у них одно отчество - Исроилович, соответственно, Исроил Исломов - их отец, говорится в публикации.

C целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова, сообщил сегодня Следком России в своем Telegram-канале.

Путин поручил искать заказчиков теракта

Преступление "совершено руками радикальных исламистов", заявил сегодня президент России Владимир Путин. "США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик", - приводятся слова Путина на совещании на сайте Кремля.

Он потребовал выяснить «действительно ли радикальные исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает за справедливое решение ближневосточного конфликта». Вместе с тем он указал, что случившееся может быть "лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной". "Конечно, нужно ответить и на вопрос: почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много", - заявил Путин.