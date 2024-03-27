Стихийный мемориал у здания "Крокус Сити Холла". Стоп-кадр видео из Telegram-канала ТАСС от 27.03.24, https://t.me/tass_agency/240281

27 марта 2024, 21:42

Спасатели сообщили о 143 погибших в "Крокусе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало список из 143 погибших при теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли, по данным Следкома, 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали при теракте 360 человек, сообщили в Центре медицины катастроф. Глава Минздрава России сообщил сегодня, что один из пострадавших скончался в больнице, еще четыре пациента остаются в тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.

В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. Из них опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет, сообщил сегодня Следственный комитет России на своей странице в Telegram.

МЧС России на своем сайте опубликовало список погибших в "Крокус Сити Холле" из 143 фамилий по данным на 20.15 мск. В нем говорится, что данные предварительные и могут быть скорректированы по итогам судебно-медицинской экспертизы. В списке не указано, включен ли туда умерший в больнице.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Версия о причастности "ИГ"* к теракту в "Крокус Сити Холле" получила больше оснований", "Атака на "Крокус Сити Холл" превзошла теракт на Дубровке по числу убитых", "Мемориалы в память о погибших в Подмосковье созданы в городах СКФО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 марта 2024, 22:28

27 марта 2024, 20:55

  • Жалоба Гасанли на продление ареста оставлена без удовлетворения

    Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли на продление срока предварительного заключения. Европейская федерация журналистов призвала освободить арестованных в Азербайджане журналистов.

27 марта 2024, 20:08

  • Аналитики пояснили слова Пашиняна об армянских территориях под контролем Азербайджана

    Азербайджан занимает прилегающие к 31 армянскому селу стратегические высоты, которые относятся к территории населенных пунктов, это позволяет азербайджанской армии контролировать все передвижения, а анклав Арцвашен полностью находится под контролем Азербайджана, пояснили политолог и картограф. Жители Арцвашена, покинувшие свои дома 32 года назад, не вернутся, пока не будет полноценного мира, рассказал вынужденный переселенец.

27 марта 2024, 19:13

27 марта 2024, 18:35

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи