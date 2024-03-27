Спасатели сообщили о 143 погибших в "Крокусе"

27 марта 2024, 21:42

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Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало список из 143 погибших при теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли, по данным Следкома, 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали при теракте 360 человек, сообщили в Центре медицины катастроф. Глава Минздрава России сообщил сегодня, что один из пострадавших скончался в больнице, еще четыре пациента остаются в тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.

В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. Из них опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет, сообщил сегодня Следственный комитет России на своей странице в Telegram.

МЧС России на своем сайте опубликовало список погибших в "Крокус Сити Холле" из 143 фамилий по данным на 20.15 мск. В нем говорится, что данные предварительные и могут быть скорректированы по итогам судебно-медицинской экспертизы. В списке не указано, включен ли туда умерший в больнице.

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