Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" умер в больнице

27 марта 2024, 18:35

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Число умерших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 140, один из пациентов умер в больнице. Состояние четырех пострадавших оценивается как крайне тяжелое, сообщил глава Минздрава России.

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли, по данным Следкома, 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали при теракте 360 человек, сообщили в Центре медицины катастроф.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 140, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Умер один из пострадавших в "Крокус Сити Холле", который находился в крайне тяжелом состоянии. "Врачи сделали все возможное", - привел его слова "Интерфакс".

Четверо пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в крайне тяжелом состоянии, заявил Михаил Мурашко. "По-прежнему крайне тяжелым остается состояние четверых пациентов. 19 пациентов, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших - в состоянии средней степени тяжести",- привело его слова ТАСС.

По словам Мурашко, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.

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