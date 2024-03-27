Врачи насчитали 360 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

27 марта 2024, 12:09

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В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 360 человек, в больницах остаются 92 из них, сообщили в Центре медицины катастроф.

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 139 человек, в том числе трое детей, 182 человека пострадали, сообщил 25 марта председатель СКР Александр Бастрыкин.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.

Число пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" возросло до 360, сообщил сотрудник Центра медицины катастроф. "По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей", - сказал он.

По его данным, в больницах находятся 92 пострадавших, уже выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим, пишет ТАСС.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, рост числа пострадавших при теракте объясняется тем, что люди, покинувшие место теракте, не сразу обращались за помощью к врачам, говорится в публикации.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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