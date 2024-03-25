Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 139 человек

25 марта 2024, 22:10

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139 человек, в том числе трое детей, погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле", 182 человека пострадали, заявил глава Следкома России. МЧС опубликовало список фамилий 95 погибших, чьи личности установлены.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 137 человек, сообщил сегодня Следком. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы после теракта.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 139, пострадали 182 человека, сообщил сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"В результате нападения погибли 139 человек, из них сегодня опознаны 75. Среди погибших - трое детей. Опознания погибших продолжаются", - процитировал его слова ТАСС. "Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - добавил глава ведомства.

МЧС России на своем сайте опубликовало список погибших по данным на 20.00 мск. Как следует из списка, опознаны 95 погибших.

В больницах остаются 93 человека,пострадавших в "Крокус сити холле", сообщила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Пятьдесят два пациента из числа госпитализированных выписаны в связи с улучшением состояния под наблюдение врачей по месту жительства. Находятся на стационарном лечении 93 человека, в том числе пять детей", - привело ее слова РИА "Новости". По ее словам, всего в больницы были доставлены 145 человек, в основном у них были огнестрельные ранения, сочетанные и комбинированные повреждения и отравление продуктами горения.

Напомним, после теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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