Голубев пообещал выплаты семьям погибших в "Крокусе" дончан

28 марта 2024, 01:54

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Семьям погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Анны Макарской из Волгодонска и Виктории Ченгаевой из Таганрога власти Ростовской области выплатят по миллиону рублей, сообщил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что минимум четыре жителя региона были на концерте в "Крокус Сити Холле" во время теракта. Жительница Матвеево-Курганского района ранена и находится в больнице. Судьба еще троих дончан некоторое время оставалась неизвестной, но вечером 26 марта их имена появились в официальном списке погибших, опубликованном МЧС.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 143 человека. 24 марта суд в Москве на два месяца арестовал уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, 25 марта по делу о теракте были арестованы еще три человека.

О выплатах родственникам погибших и пострадавшей в результате теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 27 марта объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Средства, по его словам, будут выделены из областного бюджета.

"По 1 миллиону рублей семьям земляков, погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Пострадавшей в результате теракта выплатим 500 тысяч рублей. Эти средства будут направлены в дополнение к тем выплатам, решение о которых ранее были приняты в Москве", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Голубев также пообещал "организационную помощь" от муниципалитетов близким погибших: Анны Макарской из Волгодонска и Виктории Ченгаевой из Таганрога. Последняя была на концерте вместе с несовершеннолетним сыном, он также погиб.

Раненой жительнице Матвеево-Курганского района губернатор пообещал реабилитацию в региональных медцентрах после выписки из больницы в Москве.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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