Подтверждена гибель трех жителей Ростовской области во время теракта в "Крокусе"

27 марта 2024, 06:32

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Жительница Волгодонска Анна Макарская, Виктория Ченгаева и ее несовершеннолетний сын погибли во время теракта в "Крокус Сити Холле", следует из списков МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что минимум четыре жителя региона были на концерте в "Крокус Сити Холле" во время теракта. Жительница Матвеево-Курганского района ранена и находится в больнице, судьба еще троих дончан неизвестна.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил сегодня Следком. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы после теракта. 24 марта суд в Москве на два месяца арестовал уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. 25 марта были арестованы по делу о теракте еще три человека.

Официально признана гибель в ходе теракта в "Крокус Сити Холле" троих жителей Ростовской области, пишет 26 марта 1rnd.ru.

В соответствии со списками погибших, опубликованными на сайте МЧС России, в числе погибших - жительница Волгодонска Анна Макарская, жительница Таганрога Виктория Ченгаева и ее несовершеннолетний сын.

Еще одна уроженка Ростовской области, Елена Серегина из Матвеева Кургана находится в больнице.

Отметив, что список погибших, опубликованный 26 марта на сайте МЧС России - предварительный, в нем 120 фамилий. Ведомство отмечает, что "список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований".

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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