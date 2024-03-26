Трое дончан остаются пропавшими без вести после теракта в "Крокусе"

26 марта 2024, 04:58

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что минимум четыре жителя Ростовской области были на концерте в "Крокус Сити Холле" во время теракта. Жительница Матвеево-Курганского района ранена и находится в больнице, судьба еще троих дончан неизвестна.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил сегодня Следком. По данным Минздрава на 24 марта, 154 человека были госпитализированы после теракта. 24 марта суд в Москве на два месяца арестовал уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. 25 марта были арестованы по делу о теракте еще три человека.

23 марта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороне, сообщило ведомство. Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом и заявил, что на границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт.

Четыре жителя Ростовской области находились в "Крокус Сити Холле" во время теракта, сообщил 25 марта в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. При этом известно о судьбе лишь одной из них.

По словам Голубева, жительница Матвеево-Курганского района получила огнестрельное ранение и в настоящее время находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Судьба еще троих жителей области пока неизвестна. Речь о жительнице Волгодонска и двух уроженцах Таганрога - многодетной матери и ее несовершеннолетнем сыне. "Поручил областным ведомствам быть на контакте с родными наших земляков. При необходимости окажем им всю требующуюся помощь", - написал Голубев.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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