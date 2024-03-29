Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 382

29 марта 2024, 11:57

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До 382 человек увеличилось число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", 217 из них оказана амбулаторная помощь, сообщили в Центре медицины катастроф.

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 360 человек, в том числе 11 детей, сообщили 27 марта в Центре медицины катастроф.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек. 27 марта МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте.

Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 382, сообщил сотрудник Центра медицины катастроф. "По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Рост числа пострадавших при теракте объясняется тем, что люди, покинувшие место теракта, не сразу обратились за помощью к врачам, пояснила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, 26 марта стало известно, что три жителя Ростовской области погибли во время теракта. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, заявил губернатор. 28 марта стало известно, что житель Сочи Дмитрий Жеуров оказался в списке погибших при теракте.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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