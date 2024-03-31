Отменен режим контртеррористической операции в Дагестане

31 марта 2024, 12:45

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Режим контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске отменен после задержания трех подозреваемых в терроризме, сообщили силовики.

Как писал "Кавказский узел", три человека, планировавшие теракты, задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции, заявил Национальный антитеррористический комитет. По данным ведомства, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался комитет.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен сегодня на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. По данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности, и спецназ ФСБ ночью блокировал их в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей ближайших домов было решено эвакуировать.

Силовики завершили "оперативные мероприятия по поимке боевиков" в Дагестане, сообщил сотрудник оперштаба ФСБ в республике. "В 12:00 [мск] 31 марта 2024 [года] режим контртеррористической опе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌рации в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и Каспийске прекращен", - приводит его слова "Интерфакс".

Эту же информацию со ссылкой на оперштаб сообщил в 12.09 мск в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

В Каспийске жильцам домов разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал, что их вывели около 06 мск и первое время запретили покидать территорию двора, сообщает РИА Новости.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Напомним, проведенная сегодня контртеррористическая операция стала в Дагестане первой с 18 мая 2022 года, когда режим КТО был введен в Ленинском районе Махачкалы. Тогда Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении теракта на энергообъекте и заявил, что в ходе спецоперации убиты два человека.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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