НАК: жители соседних с зоной КТО домов в Махачкале и Каспийске эвакуированы

31 марта 2024, 07:18

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В зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в дагестанских городах в квартирах жилых домов блокированы несколько человек. Жителей прилегающих домов было решено эвакуировать.

Как писал "Кавказский узел", режим КТО был введен сегодня с 5.35 мск "в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и города Каспийска".

По данным НАК, ведомством "была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности". Спецназ ФСБ минувшей ночью блокировал их в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска

При это жильцов прилегающих домов эвакуировали, сообщил ТАСС со ссылкой на дагестанский штаб НАК.

Напомним, что в этом месяце в другом северо-кавказском регионе уже вводился режим КТО. 3 марта силовики убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Позже эти же имена опубликовали официальные информагентства и издания. Следствие считает, что все шестеро были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

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