Как проходила спецоперация в Карабулаке

05 марта 2024, 11:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

2-3 марта 2024 года в ингушском Карабулаке был введен режим контртеррористической операции. Она проходила в жилом многоквартирном доме, местные жители были эвакуированы. Шесть предполагаемых боевиков были убиты. О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Хроника столкновения

Вечером 2 марта 2024 года в ингушском Карабулаке был введен режим контртеррористической операции.

В Карабулаке правоохранители проводили 2 марта 2024 года оперативные мероприятия, сообщал СК России. При попытке осмотра квартиры на четвертом этаже одного из домов силовикам было оказано вооруженное сопротивление, - цитировал сообщение СК Telegram-канал Сапа Кавказ .

Как сообщило издание “Коммерсант”, УФСБ обратило внимание на эту квартиру после того, как в ней появились новые жильцы .

Согласно официальному сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики намеревались устроить теракты. "В одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка", говорилось в сообщении НАК .

О принятом решении проведения “с 19.30 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия", сообщило правительство Ингушетии в своем Telegram-канале. Операция проводилась в районе многоквартирных домов, уточнял ТАСС со ссылкой на оперативные службы Ингушетии.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Telegram-каналы изданий Russia today, Известий, Mash опубликовали видео, в которых слышна интенсивная стрельба, у многоквартирных домов видны группы силовиков, взрыв и пожар на балконе. В одном из роликов были слышны звуки стрельбы на улице с интенсивным дорожным движением.

Активные боевые действия прекратились около 21.00 мск 2 марта, но перестрелки и разрывы гранат периодически возобновлялись .

Около 11 утра 3 марта НАК сообщил, что шесть предполагаемых боевиков убиты и спецоперация завершена . Режим КТО был отменен позднее днем.

По данным источников в силовых структурах, штурм квартиры в Карабулаке на улице Осканова, в которой находились боевики, затянулся из-за того, что она имела повышенную защиту и располагалась на двух уровнях. Боевики во время боя с силовиками перемещались по лестницам с одного этажа на другой, сообщал "Коммерсант".

Стоит отметить, что это была вторая КТО за последние 11 месяцев и по данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, до событий 2 марта 2024 года в Карабулаке режим КТО последний раз объявлялся в Ингушетии в 2023 году. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии был объявлен режим контртеррористической операции. К 3 марта 2024 года НАК, оперштаб или глава Ингушетии не сообщали об окончании режима КТО в Малгобекском районе.

Убитые боевики

Согласно отчету НАК, в перестрелке были убиты шесть боевиков, трое из них находились в федеральном розыске.

В Карабулаке были убиты 34-летний Амирхан Гуражев – он находился в розыске за нападение на пост "Волга 14", 24-летний Зелимхан Цуроев, который в ноябре 2023 года был задержан за пропаганду терроризма, затем отпущен под подписку о невыезде, 24-летний Магомед Баркинхоев, 32-летний Тагир Цуроев, 24-летний Микаил Тутаев и 26-летний Берс Чемурзиев, ранее судимый за кражу и предположительно помогавший укрыться боевикам в квартире своего товарища. Эти данные 4 марта сообщил Telegram-канал "Сапа Кавказ" . Позже эти же имена опубликовали официальные информагентства и издания.

Следствие считает, что все шестеро были сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* и были причастны к нескольким преступлениям и терактам, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года, сказано в публикации Интерфакса.

МВД по Ингушетии сообщило о розыске еще одного предполагаемого боевика – Адама Оздоева, которого разыскивают как участника нападения на пост ДПС "Волга 14" .

О нападении на пост ДПС “Волга 14” и активизации вооруженного подполья в Ингушетии подробно рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Потери и пострадавшие

Среди жителей Карабулака погибших и пострадавших нет, привел ТАСС слова источника в одной из оперативных служб Ингушетии.

В мэрии Карабулака “Кавказскому узлу” сообщили, что с места проведения контртеррористической операции были эвакуированы 317 человек. Эвакуация производилась непосредственно из дома, где проходила спецоперация, и из близлежащих домов. Из дома, где происходило боестолкновение, эвакуировано было 36 человек.

Также в мэрии Карабулака сообщили, что в результате проведения спецоперации сильно пострадали 5 квартир, при этом в 32 квартирах доме тоже есть повреждения — выбиты стекла.

Как сообщил "Коммерсант", в нейтрализации боевиков были задействованы примерно 150 силовиков. В ходе спецоперации пять сотрудников УФСБ получили ранения разной степени тяжести, в том числе двое — пулевые, а остальные — осколочные . При этом РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НАК сообщило, что "потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет . На 5 марта на сайтах МВД по Ингушетии, следственного управления СКР по республике и на сайте ФСБ также нет информации о погибших или раненых среди силовиков в ходе КТО в Карабулаке.

При осматре квартиру, следователи СКР изъяли три автомата Калашникова, три пистолета Макарова, множество патронов. Была найдена бомба, которую уничтожили накладным зарядом .

Реакции властей и силовиков

2 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей "не поддаваться панике" и доверять только официальной информации. "Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале .

Управление ФСБ по Ингушетии призвало жителей республики не распространять недостоверную информацию о ходе КТО в Карабулаке и предупредило об уголовной ответственности после того, как в соцсетях и мессенджерах стали распространяться данные, не соответствующие действительности, привело РИА "Новости" сообщение пресс-службы управления. О каких конкретно сведениях идет речь, в пресс-службе не уточнили

3 марта глава Ингушетии поручил республиканскому правительству "провести строительную экспертизу разрушившихся в ходе КТО квартир" и опубликовал фотографии дома, где находились убитые боевики, сообщил он в своем Telegram-канале .

После перестрелки возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), сообщил вечером 3 марта Следком .

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Примечания