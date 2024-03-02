Режим контртеррористической операции введен в Карабулаке

02 марта 2024, 21:10

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Контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц в Карабулаке, сообщило сегодня правительство Ингушетии.

Режим контртеррористической операции введен в части города Карабулак в Республике Ингушетия. Контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц, сообщило сегодня правительство Ингушетии в своем Telegram-канале.

"Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева", - указано в сообщении.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" также писал, что при обстреле поста ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта 2023 года были ранены двое полицейских, а нападавшим удалось скрыться. После инцидента были объявлены в розыск шесть жителей Ингушетии. Был введен режим контртеррористической операции, но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери. В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. После нападения 28 марта 2023 года на пост ДПС "Волга 24" разыскиваемые неоднократно вступали в перестрелки с силовиками и им удавалось скрыться от правоохранителей – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте.

"Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года"о том, как развивались эти события.

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