В Карабулаке начат ремонт поврежденной в ходе КТО многоэтажки

10 марта 2024, 08:11

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Многоквартирный дом в Карабулаке, поврежденный во время контртеррористической операции, будет отремонтирован за месяц. Рабочие начали его ремонт, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как информировал "Кавказский узел", 8 марта жильцы дома в Карабулаке, поврежденного во время контртеррористической операции (КТО), записали видеообращение к властям, в котором заявили о серьезных повреждениях здания. Они потребовали скорее приступить к его ремонту.

Рабочие приступили к ремонту многоквартирного дома №25 по улице Осканова в Карабулаке, который был поврежден в результате КТО, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Два месяца или три не будем ждать, мы. Вот как сейчас строители сказали мне, месяц. Ну пусть плюс минус там…", – сказал глава Ингушетии на видео, опубликованном вечером 9 марта в его телеграм-канале.

В ремонте дома задействованы несколько строительных бригад, добавил он.

Напомним, режим контртеррористической операции был введен в Карабулаке 2 марта, на следующий день он был отменен. КТО проходила в жилом многоквартирном доме, местные жители были эвакуированы. Шесть предполагаемых боевиков были убиты. О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

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