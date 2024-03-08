Жители Карабулака потребовали отремонтировать дом после КТО

08 марта 2024, 02:40

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Жильцы дома в Карабулаке, пострадавшего во время контртеррористической операции, заявили о серьезных повреждениях здания и потребовали скорее приступить к его ремонту, следует из видеообращения к властям. Власти насчитали в доме 16 поврежденных квартир и пообещали их жильцам помощь.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта межведомственная комиссия приступила к оценке размера ущерба в многоэтажке, которая пострадала во время проведения контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. Ремонт будет произведен в короткие сроки, пообещали власти. Часть дома после КТО остается без газа, воды и света, рассказал местный житель.

2-3 марта 2024 года в ингушском Карабулаке был введен режим контртеррористической операции. Она проходила в жилом многоквартирном доме, местные жители были эвакуированы. Шесть предполагаемых боевиков были убиты. О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

По предварительной оценке, в доме по улице Осканова в Карабулаке в разной степени пострадало 16 квартир. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что всем им будет оказана помощь по восстановлению жилья и возмещен ущерб за утерянное имущество, говорится в сюжете телекомпании "Магас" с совещания по оказанию помощи жителям пострадавшего дома.

По словам Калиматова, оценкой нанесенного ущерба занимается правительственная комиссия. Денежная компенсация пострадавшим жителям будет выплачена из федерального бюджета в случае вынесения судебного решения о признании их потерпевшими в ходе проведения КТО. "Я хочу сказать, что этот дом будет абсолютно полностью восстановлен, там будет все заменено что нужно и приведен в порядок. И будет показательным", - заявил Калиматов на видеозаписи.

Глава Ингушетии сообщил, что все руководители администрации главы и кабинета министров Ингушетии намерены перечислить свой однодневный заработок на специальный счет, открытый для нужд пострадавших. Главы муниципалитетов тоже примут участие в данной акции, говорится в сюжете телекомпании.

Жители дома выразили недовольство тем, что спустя пять дней после КТО ремонт дома так и не начат, следует из обращения жильцов, которое опубликовала "Фортанга". На видеозаписи у дома стоят около 20 мужчин и женщин, многие - люди пожилого возраста. Говорит один из них. "Эксперты приходят в качестве формальности, с нами никто не общается по этому поводу, мы не знаем, какое решение они приняли. На место приезжал министр по строительству, но даже не зашел внутрь, чтобы оценить ущерб", - перевело издание его слова.

По его словам, дом повреждён с четырёх сторон: выбиты окна, на стенах появились трещины и отошла плитка, а с потолка падает штукатурка. Во время КТО дом шатало, как во время землетрясения и жильцы опасаются, что вследствие этого здание может обрушиться. "За один день сгорело все, что было нажито в течении 40 лет", — сказал мужчина. Пострадавшие требуют, чтобы им возместили ущерб и выплатили компенсацию, сообщило издание 7 марта в своем Telegram-канале.

Власти Карабулака отчитались сегодня о встрече с жильцами пострадавшего дома. "Глава города Карабулак Ахмед Дидигов и министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев встретились с жильцами пострадавшего в ходе операции по пресечению террористического акта многоквартирного дома №25 по улице Осканова. Гражданам разъяснили планируемые мероприятия по восстановлению повреждённых квартир, а также предусмотренные по действующему законодательству меры финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой имущества", - говорится в Telegram-канале мэрии.

Напомним, с места проведения КТО в Карабулаке были эвакуированы 317 человек, все они отказались от отправки в пункт временного размещения и разъехались по родственникам.

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