Власти отчитались о завершении оценки ущерба после КТО в Карабулаке

07 марта 2024, 14:00

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Комиссия завершила оценку ущерба, нанесенного жильцам многоэтажки в Карабулаке, пострадавшей во время проведения контртеррористической операции. Ремонт будет произведен в короткие сроки, пообещали власти. Часть дома после КТО остается без газа, воды и света, рассказал местный житель.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта межведомственная комиссия приступила к оценке размера ущерба в многоэтажке, которая пострадала во время проведения контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. Мэр города пообещал вскоре начать капитальный ремонт поврежденного здания.

3 марта силовики убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. Сегодня стало известно, что силовики обнаружили самодельную бомбу в доме жителя станицы Троицкой, который, по их версии, связан с боевиками, убитыми в ходе КТО в Карабулаке.

Власти выплатят компенсации на восстановление жилья жильцам квартир в многоквартирном доме в Карабулаке, где проводилась КТО, рассказал заместитель главы администрации города Азраил Джандигов. "Конечно они не за свой счёт будут восстанавливать. Сроки не установлены пока, но в соответствие с распоряжением главы республики они будут кратчайшими", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На время ремонта людей не будут отселять в другое жилье, добавил он. "Комиссия работу завершила. Обмеры полностью произведены. В ближайшее время рабочие приступят к реконструкции и ремонту", – уточнил Джандигов.

Житель дома, в котором укрывались предполагаемые боевики, Ильхам рассказал, что был на работе и была ли комиссия, точно не знает. "Но свет, воду и газ в нашем доме дали. В первом подъезде, где происходило всё, пока нет", – отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

В основном в доме живут люди, которые снимают квартиры. Вероятно, что предполагаемые боевики, которых убили в ходе КТО, также арендовали квартиру.

Восстановление жилья и возмещение убытков после КТО тем, кто не был причастен к боевикам, происходит по схеме, аналогичной компенсациям в результате природных катаклизмов, пояснил юрист Тимофей Широков.

"Это стандартные действия, как и в случаях стихийных бедствий, согласно Закону о ЧС и местным законам, регулирующим восстановление и возмещение ущерба в таких ситуациях. Выделяются фонды для восстановления разрушенного жилья, для мест отселения людей в случае необходимости. Оценочная комиссия должна сделать вывод можно ли восстановить пострадавшее жильё или компенсировать и переселить людей в новое", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

От самих жильцов, владельцев или социальных нанимателей, требуются подтверждающие документы о владении и праве пользования жильём. Они должны быть предоставлены в местные органы власти, отметил юрист.

Напомним, с места проведения КТО в Карабулаке были эвакуированы 317 человек, все они отказались от отправки в пункт временного размещения и разъехались по родственникам.

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