Эвакуированные перед стрельбой жители Карабулака разместились у родственников

04 марта 2024, 14:43

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С места проведения контртеррористической операции были эвакуированы 317 человек, все они отказались от отправки в пункт временного размещения и разъехались по родственникам, сообщили в мэрии Карабулака. Перед спецоперацией жильцам было предложено поехать в пункт временного размещения, подтвердил один из эвакуированных.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил место проведения контртеррористической операции в Карабулаке и поручил республиканскому правительству провести строительную экспертизу разрушенных квартир.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции, жильцы ближайших домов были эвакуированы. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске.

Пункт временного размещения для эвакуируемых из зоны КТО был организован на базе школы № 1, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Карабулака.

"Эвакуация производилась непосредственно из того дома, где была спецоперация, и из близлежащих домов. В ПВР были организованы спальные места, устроены пункт приема пищи, санузлы и места для купания. Но специфика населения такова, что в ПВР никто не обратился. Все разъехались по родственникам", - рассказал он.

По его информации, из дома, где происходило боестолкновение, были эвакуированы 36 человек. "А всего вместе с жильцами близлежащих домов - 317 человек", - добавил он.

В доме, где шла перестрелка, сильно пострадали пять квартир, сообщил представитель мэрии. "И по всем 32 квартирам в доме тоже есть повреждения - выбиты стёкла. Сейчас по поручению главы республики министерством строительства Ингушетии собрана рабочая группа по обследованию дома и составлению дефектных актов. Сегодня после обеда она приступает к деятельности. После этого будет произведена оценка ущерба и определены меры по восстановлению. Среди населения пострадавших нет", - рассказал он.

Перед началом перестрелки силовики попросили жильцов эвакуироваться, рассказал Ильхам, живущий в доме, в котором происходило боестолкновение. "В 7-8 часто вечера зашли сотрудники и сказали, что сейчас будет стрельба и желательно нам покинуть жилище. Мы вышли и некоторое время укрывались в магазине поблизости. Потом я позвонил двоюродному брату, он приехал на машине и забрал нашу семью, нас четверо человек", - сказал Ильхам корреспонденту "Кавказского узла".

Жильцы были оповещены о возможности разместиться в ПВР, отметил он. "Администрация хорошо сработала. Всё было организованно. Но у нас менталитет такой: если есть родственники, надо, чтобы они приняли своих. Остальные жильцы тоже разъехались по родственникам", - сообщил Ильхам.

Он отметил, что более всего пострадал 2-й подъезд дома, где в квартире были боевики, а сам Ильхам проживает в первом подъезде. "Наша квартира пострадала немного. Окна целы", - сказал Ильхам.

Мужчина добавил, что уже вернулся с семьей в свою квартиру. "Ждем комиссию. Сегодня обещали включить свет, воду и газ. Коммуникации выключали на время проведения КТО", - сообщил он.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Напомним, по данным источников, в КТО были убиты 34-летний Амирхан Гуражев (находился в розыске за нападение на пост "Волга-14"), 24-летний Зелимхан Цуроев (в ноябре 2023 года был задержан за пропаганду терроризма, затем отпущен под подписку о невыезде), 24-летний Магомед Баркинхоев, 32-летний Тагир Цуроев, 24-летний Микаил Тутаев и 26-летний Берс Чемурзиев. МВД по Ингушетии сообщило, что еще один из предполагаемых участников нападения на пост ДПС "Волга 24", Адам Оздоев, находится в розыске.

Нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии, было совершено 28 марта 2023 года. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. После нападения на пост полиции, они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля 2023 года в Малгобеке и 5 апреля 2023 года в Зязиков-Юрте. Им удавалось скрыться.

В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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