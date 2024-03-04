Калиматов поручил обследовать разрушенные в ходе КТО в Карабулаке квартиры

04 марта 2024, 03:26

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил место проведения контртеррористической операции в Карабулаке и поручил республиканскому правительству провести строительную экспертизу разрушенных квартир. После перестрелки с боевиками возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. Национальный антитеррористический комитет отчитался 3 марта, что в ходе перестрелки были убиты шесть боевиков террористической организации. Трое из них находились в федеральном розыске.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вечером 3 марта сообщил в своем телеграм-канале, что поручил республиканскому правительству "провести строительную экспертизу разрушившихся в ходе КТО квартир". По его словам, это позволит "оценить масштаб восстановительных работ".

Он опубликовал фотографии дома, где находились убитые боевики. Судя по снимкам, в нескольких квартирах как минимум выбиты окна, в нескольких они разбиты. Разрушено несколько балконов. Также опубликовано два снимка внутри квартиры, вероятно, в ней находились боевики, так как она пострадала больше других - выбита часть наружной стены, внутри квартиры повреждено покрытие стен до кирпича.

После перестрелки возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Следователи провели осмотр места происшествия, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщил вечером 3 марта Следственной комитет Российской Федерации.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Напомним, контртеррористическая операция в Карабулаке стала второй в Ингушетии за 11 месяцев. Ей предшествовала объявленная в апреле 2023 года КТО в Малгобекском районе.

28 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, после чего им удавалось скрыться. При этом в ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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