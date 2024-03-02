Контртеррористическая операция в Ингушетии стала второй за 11 месяцев

02 марта 2024, 23:01

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Контртеррористической операции в Карабулаке предшествовала объявленная в апреле 2023 КТО в Малгобекском районе, об окончании которой пока не сообщалось.

Как сообщал "Кавказский узел", Национальный антитеррористический комитет сегодня сообщил, что боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка, со стрелявшими был начат бой, а жильцы близлежащих домов эвакуированы. В части Карабулака с 19.30 мск введен режим контртеррористической операции (КТО). На видеозаписях с места событий слышна интенсивная стрельба, видно, как горит один из балконов.

Режим КТО, о котором говорится в федеральном законе РФ "О противодействии терроризму", допускает удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, до сегодняшних событий в Карабулаке режим КТО последний раз объявлялся в Ингушетии в 2023 году. Тогда силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии был объявлен режим контртеррористической операции.

К 22.50 мск 2 марта Национальный антитеррористический комитет, оперштаб или глава Ингушетии не сообщали об окончании режима КТО в Малгобекском районе, который действует уже 11 месяцев.

Напомним, 24 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии, в том числе Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле правоохранители увеличили до пяти миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве. Был введен режим контртеррористической операции, но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери.

В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. После нападения 28 марта 2023 года на пост ДПС "Волга 24" разыскиваемые неоднократно вступали в перестрелки с силовиками и им удавалось скрыться от правоохранителей – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года"о том, как развивались эти события.

Ингушские силовики дважды упустили предполагаемых боевиков, что говорит об их неподготовленности и просчетах на фоне спада активности подполья в республике, указали ветераны силовых структур Амир Колов и Сергей Гончаров. Нарушения прав жителей Ингушетии во время контртеррористических операций остаются частым явлением, рассказали ингушские общественные деятели.

Режим КТО до этого объявлялся в Ингушетии в 2020 году. 23 августа 2020 года в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил Национальный антитеррористический комитет. Местные жители пожаловались на неудобства из-за спецоперации.

В Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии 6 августа 2020 года прошла контртеррористическая операция, в ходе которой произошла перестрелка с предполагаемыми боевиками. Силовики отчитались о двух убитых и одном задержанном. По данным источников, еще одному человеку, ингушскому спортсмену Муслиму Евлоеву, удалось скрыться. Евлоев - чемпион Азии по вольной борьбе, он выступал за сборную Киргизии, а затем был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.

В Сунже режим контртеррористической операции был объявлен 30 мая 2020 года, в городе произошла перестрелка. Силовики взяли штурмом хозпостройку, в которой укрывалась вооруженная группа. В ходе боестолкновения силовики убили двух предполагаемых боевиков, сообщили источники в правоохранительных органах.

13 мая 2020 года ингушские силовики проводили операцию за рекой Асса в Сунженском районе, информировали власти. В этих лесах на границе с Чечней силовики вели поиски группировки боевиков Аслана Бютукаева.

До этого контртеррористическая операция в Ингушетии проводилась в августе 2019 года. Тогда в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушского района был убит боевик, отказавшийся сдаться, заявил Национальный антитеррористический комитет. На месте перестрелки силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. По данным НАК, убитый вербовал сторонников для подготовки теракта и отъезда к боевикам в Сирию.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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