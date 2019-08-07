КТО в селении Вознесенском 7 августа 2019 года. Фото пресс-службы НАК. http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-ingushetii-neytralizovan-bandit.html

07 августа 2019, 12:04

НАК назвал убитого в Ингушетии вербовщиком террористов

Убитый сегодня в ходе КТО в Малгобекском районе искал сторонников для подготовки теракта и отъезда к боевикам в Сирию, заявил Национальный антитеррористический комитет. Ведомство опубликовало видео перестрелки в селе Вознесенское.

Как информировал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции (КТО) в селении Вознесенское Малгобекского района был введен сегодня в 04:30 мск. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), силовики блокировали боевика, который отказался сдаться и был убит.

На месте перестрелки силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему, сообщил сегодня НАК.

Ведомство утверждает, что личность убитого установлена, однако его имя в сообщении не называется. По данным НАК он вербовал жителей Ингушетии, чтобы создать террористическую ячейку и совершить теракт, а затем выехать в Сирию и воевать на стороне боевиков.

В ходе КТО никто из силовиков и местных жителей не пострадал, отмечается в сообщении.

На видео, опубликованном НАК, силовики стреляют по частному дому из-за забора, а затем подходят к его дверям. В кадре виден рюкзак, оставленный в углу помещения.

Сегодняшняя контртеррористическая операция в селении Вознесенском стала первой в Ингушетии с января. Перестрелка в зоне КТО - второй вооруженный инцидент в республике с начала года.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии вооруженных инцидентов и нападений. О том, какие ограничения предусматривает режим контртеррористической операции, сообщается в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"Умер раненный при обстреле в Ингушетии полицейский", "Раненые ингушские полицейские прооперированы", "Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии".

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