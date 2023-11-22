Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений

22 ноября 2023, 11:43

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Число спецопераций и нападений на силовиков в Ингушетии резко выросло летом 2020 года. "Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений.

Ситуация в Ингушетии вышла из-под контроля местных властей в пору президентства Мурата Зязикова (2002 - 2008 гг). По мнению аналитиков, ингушский президент не смог заручиться поддержкой авторитетных лидеров местных семейных кланов.

25 июля 2007 г. на территории Ингушетии началась специальная комплексно-профилактическая операция. 9 августа 2007 г. в Ингушетию были введены дополнительные подразделения внутренних войск МВД России. Комиссия Народного Собрания Республики Ингушетия 21 февраля 2008 г. подготовила доклад о нарушениях прав человека в республике, в котором отмечалось, что ситуацию в республике обострили неправомерные действия силовиков.

Накал ситуации в республике достиг апогея после убийства 31 августа 2008 г. владельца сайта "Ингушетия.Ru" Магомеда Евлоева, которое произошло в ходе его задержания сотрудниками правоохранительных органов. 1, 2 и 3 сентября в Назрани прошли митинги оппозиции с требованиями расследования смерти Евлоева и отставки президента Зязикова. Ситуация в Ингушетии вызывала обеспокоенность у правозащитников.

Вскоре Мурата Зязикова на посту главы Ингушетии сменил Юнус-Бек Евкуров. В первый год его президентства стабилизации обстановки не произошло. За 2009 год республику потрясли ряд новых громких покушений и убийств, включая покушение на самого Евкурова.

В 2010 году в республике, по сравнению с предыдущим годом, фиксируется более чем двукратное уменьшение числа взрывов и двукратное уменьшение числа терактов с участием смертников.

2011 год был отмечен выраженной тенденцией к стабилизации - число жертв вооруженного конфликта, по сравнению с показателем 2010 года, сократилось более чем в три раза.

В 2012 году ситуация снова изменилась в худшую сторону: число жертв вооруженного конфликта силовиков и подполья более чем в полтора раза превысило аналогичный показатель за 2011 год.



Показатели 2013 года позволяют констатировать возобновление в Ингушетии тенденции к стабилизации: по сравнению с 2012 годом, число жертв сократилось на 44%, число взрывов и терактов - вдвое.

В 2014 году общее число жертв сократилось по сравнению с 2013 годом на 60,6%, а среди гражданского населения - десятикратно (на 90%).

По итогам 2015 года общее число жертв сократилось, в сравнении с 2014 годом, на 43,2%, в том числе почти семикратно снизились потери среди силовиков.

В 2016 году общее число жертв сократилось относительно данных 2015 года на 9,5%, но при этом в четыре раза выросли потери среди гражданского населения.

В 2017 году общее число жертв в сравнении с 2016 годом выросло на 26%, а среди силовиков - шестикратно. Удвоилось число вооруженных инцидентов, но на 75% сократилось число терактов. Статистика за 2017 год позволяет сделать вывод о некоторой дестабилизации обстановки в Ингушетии, ведь до этого в регионе отмечалось последовательное ежегодное снижение числа жертв.

По итогам 2018 года жертвами вооруженного конфликта в Ингушетии стали не менее 10 человек, из них 8 убиты и 2 ранены. В сравнении с 2017 годом общее число жертв снизилось на 58%, число жертв взрывов – троекратно, а число вооруженных инцидентов – более чем в три раза. Две жертвы пришлись на гражданское население, при этом оба человека убиты, а раненых не было. Среди сотрудников силовых структур – также две жертвы. Оба силовика ранены, убитых нет. В числе жертв конфликта также 6 боевиков, все они в числе убитых.

В 2019 году общее число жертв составило 13 человек, четверо из которых были убиты.