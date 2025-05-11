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01:46, 11 мая 2025

Неизвестные похитили жителя Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сельском поселении Яндаре шестеро вооруженных мужчин силой посадили мужчины в автомобиль и скрылись.

Уголовное дело возбуждено в Ингушетии по факту похищения 28-летнего мужчины.

По данным следствия, вечером 10 мая возле продуктового магазина на улице Орджоникидзе в сельском поселении Яндаре шестеро вооруженных лиц похитили мужчину. Угрожая ему огнестрельным и травматическим оружием, они силой посадили его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении, сообщает Следственной управление Следственного комитета России по Ингушетии.

На месте происшествия были найдены гильзы калибра 5.45 миллиметров, травматический пистолет и неназванные другие следы преступления. Проводятся допросы свидетелей, ведется розыск подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по подпунктам "а", "в" и "г" части 2 статьи 126 УК РФ

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года в Малгобеке был задержан 47-летний местный житель, который обвиняется в похищении в 1999 году с целью выкупа жителя Кировской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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