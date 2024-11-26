Житель Малгобека задержан за похищение человека в 1999 году

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Силовики задержали 47-летнего жителя Малгобека, обвиняемого в похищении в 1999 году с целью выкупа жителя Кировской области.

По версии следствия, 23 мая 1999 года житель Малгобека, которому сейчас 47 лет, в составе вооруженной группы похитил на рынке в Малгобекском районе жителя города Котельнич Кировской области, чтобы затем получить за него выкуп. Часть нападавших была задержана силовиками, другая часть скрылась.

В июне 1999 года житель Магобека был заочно арестован и объявлен в розыск, 21 ноября текущего года он был задержан в одной из республик юга России. Житель Малгобека обвинен в незаконном обороте оружия, бандитизме и похищении человека, сообщило сегодня в своем телеграм-канале следственное управление СКР по Ингушетии.

Комментариев от представителей обвиняемого не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в 2022 году суд приговорил к длительным срокам заключения четырех жителей Ингушетии, в том числе Аслана Бекова и Руслана Цицкиева, признав их виновными в подготовке теракта во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. 21 ноября текущего года стало известно, что Верховный суд России отказался отменить приговор Бекову и Цицкиеву.

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