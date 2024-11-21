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12:02, 21 ноября 2024

Бекову и Цицкиеву отказано в изменении приговора за подготовку теракта

Верховный суд России. Фото: https://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=4199

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России отказался отменить приговор жителям Ингушетии Аслану Бекову и Руслану Цицкиеву, осужденным к длительным срокам заключения за подготовку теракта во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как информировал "Кавказский узел", 30 мая 2022 года стало известно, что суд приговорил к длительным срокам заключения четырех жителей Ингушетии, в том числе Аслана Бекова и Руслана Цицкиева, признав их виновными в подготовке теракта во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, оправдании терроризма, незаконном хранении оружия и членстве в "Исламском государстве"*.

Верховный суд России отказал Аслану Бекову и Руслану Цицкиеву в отмене приговора по делу об участии в ячейке "Исламского государства"*, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

В 2022 году Южный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Бекова к 21 году лишения свободы, Цицкиева – к 20 годам.

По версии следствия, Беков в 2018 году создал ячейку ИГ*, в нее вошли несколько жителей Ингушетии. Все они, согласно версии следствия, планировали теракты во время чемпионата мира по футболу в России, в том числе в Ингушетии. Контртеррористическая операция против членов ячейки ИГ* прошла в июне 2018 года в Назрани.

Напомним, эта спецоперация вызвала возмущение жителей Ингушетии. Убитые при спецоперации – члены семьи полковника полиции в отставке, никто из них не имел отношения к боевикам и не стрелял в силовиков, заявили местные жители. Силовики же утверждали, что убитые присягнули ИГ*.

Убитые в Ингушетии боевики готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-байрам, заявил возглавлявший тогда республику Юнус-Бек Евкуров. Сами осужденные заявляли, что дали признательные показания под пытками.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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*  ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) – организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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