Источники сообщили о двух убитых силовиками близ Галашек

18 августа 2020, 15:54

Разыскивая боевиков в Сунженском районе Ингушетии, силовики убили сегодня двух человек, которые оказали вооруженное сопротивление, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 августа в лесу у села Галашки Суншенского района Ингушетии силовики нашли схрон с боеприпасами, после чего были обстреляны. По подсчетам "Кавказского узла", это шестой аналогичный инцидент в Ингушетии с начала года.

Сегодня силовики продолжили спецоперацию в районе Галашек. Призошла перестрелка, в ходе которой были убиты два человека, личности которых пока не установлены, сообщил источник в правоохранительных органах республики. По его словам, среди силовиков раненых и убитых нет, передал ТАСС.

По предварительным данным, убиты двое боевиков, сообщил источник. Он уточнил, что эти люди оказали вооруженное сопротивление при задержании. "Мероприятия в Сунженском районе Ингушетии продолжаются",- процитировал слова источника "Интерфакс".

На сайте Национального антитеррористического комитета, по состоянию на 15.54 мск 18 августа, не появилось информации об этом инциденте.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" "Кавказский узел" также публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта в Ингушетии, основанную на данных из открытых источников и полученных от собственных корреспондентов.