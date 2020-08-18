18 августа 2020, 15:54

Источники сообщили о двух убитых силовиками близ Галашек

Разыскивая боевиков в Сунженском районе Ингушетии, силовики убили сегодня двух человек, которые оказали вооруженное сопротивление, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 августа в лесу у села Галашки Суншенского района Ингушетии силовики нашли схрон с боеприпасами, после чего были обстреляны. По подсчетам "Кавказского узла", это шестой аналогичный инцидент в Ингушетии с начала года.

Сегодня силовики продолжили спецоперацию в районе Галашек. Призошла перестрелка, в ходе которой были убиты два человека, личности которых пока не установлены, сообщил источник в правоохранительных органах республики. По его словам, среди силовиков раненых и убитых нет, передал ТАСС.

По предварительным данным, убиты двое боевиков, сообщил источник. Он уточнил, что эти люди оказали вооруженное сопротивление при задержании. "Мероприятия в Сунженском районе Ингушетии продолжаются",- процитировал слова источника "Интерфакс".

На сайте Национального антитеррористического комитета, по состоянию на 15.54 мск 18 августа, не появилось информации об этом инциденте.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" "Кавказский узел" также публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта в Ингушетии, основанную на данных из открытых источников и полученных от собственных корреспондентов.

Примечание:

"Житель Ингушетии осужден на 11 лет за причастность к боевикам", "Состояние раненных при обстреле в Ингушетии остается стабильно тяжелым", "Участник конфликта с убийством полицейского расстрелян в Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

18 августа 2020, 17:34

18 августа 2020, 16:50

  • Отказ объявить чрезвычайную ситуацию лишил Геленджик экстренной помощи

    Проблемы с водой во многих микрорайонах Геленджика начались еще в июне, но регулярный подвоз воды чиновники так и не организовали, пожаловались горожане. Плохая работа водоканала стала основанием для административного дела. Город мог получить помощь МЧС и деньги на использование альтернативных источников воды, если бы власти объявили режим ЧС, указала юрист Наталья Баянова.

18 августа 2020, 15:32

18 августа 2020, 14:55

18 августа 2020, 13:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи