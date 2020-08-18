Нападение на силовиков в Галашках стало шестым в Ингушетии с начала года

18 августа 2020, 08:27

Обстрелу силовиков в селе Галашки Сунженского района предшествовали пять аналогичных инцидентов в Ингушетии с начала года.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 17 августа в лесу у села Галашки Суншенского района Ингушетии силовики нашли схрон с боеприпасами, после чего были обстреляны.

По подсчетам "Кавказского узла", обстрелу силовиков у села Галашки предшествовали пять нападений на правоохранителей с начала 2020 года в Ингушетии.

До этого 13 августа в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии был обстрелян автомобиль местного жителя, который скончался на месте, ранения также получили его мать и супруга.

28 июля в селе Яндаре Назрановского района получил смертельные ранения сотрудник правоохранительных органов после того, как была обстреляна машина, в которой он находился.

Аналогичный инцидент произошел 27 июня в том же селе Сурхахи: неизвестные обстреляли автомобиль, два человека были госпитализированы, один из них оказался сотрудником правоохранительных органов.

13 марта из-за конфликта в селе Экажево произошла перестрелка, один человек погиб еще одного похитили. Также при попытке пресечь конфликт пострадали двое полицейских. Источник в правоохранительных органах сообщил, что перестрелка произошла между двумя тейпами.

14 февраля в селе Плиево местный житель открыл огонь по силовикам, которые проводили обыск в рамках спецоперации. Стрелявшим оказался участник акций протеста против изменения ингушско-чеченской границе Юнус Видзижев, сообщили источники.

С начала года в Ингушетии произошли еще четыре инцидента, все они были спецоперациями. При этом последняя проводилась в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вечером 6 августа и ночью 7 августа.