Автомобиль, обьстрелянный в селении Сурхахи 27 июня 2020 года. Фото пресс-службы Следственного управления Следкома по Ингушетии, https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1477371/

28 июня 2020, 17:54

Один из раненых в Сурхахи оказался силовиком

Один из двух человек, раненых при обстреле автомобиля под Назранью, является сотрудником полиции, сообщило МВД Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 июня при обстреле автомобиля в селении Сурхахи под Назранью получили огнестрельные ранения два человека.

Одним из раненых оказался сержант полиции, который еще с мая находится на больничном, сообщило МВД Ингушетии. Как водитель, так и ехавший с ним полицейский были госпитализированы в назранскую больницу, а пробитый пулями автомобиль доставлен в отдел полиции, сообщили в региональном ведомстве.

Для розыска нападавших был введен план "Сирена", говорится в сегодняшней публикации на странице МВД Ингушетии в Instagram. Публикация сопровождается фотографией изрешеченной пулями задней двери легкового автомобиля.

В свою очередь, республиканское управление Следкома опубликовало фотографию с пробитым пулями стеклом со стороны водителя. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору", отчиталось следствие. На месте происшествия найдены гильзы калибра 5,45 мм, говорится в сегодняшней публикации на сайте управления Следственного комитета по Ингушетии.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, нападавшие стреляли из автомата. "Злоумышленники стреляли из автомата калибра 5,45, пострадавшие чудом остались живы. Сейчас правоохранители работают с камерами видеонаблюдения для установления нападавших", - процитировал сегодня слова информанта ТАСС.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Полиция Ингушетии сообщила о четырех раненых в перестрелке в Майском", "Умер участник перестрелки с силовиками в Москве Ратмир Галаев", "Участники схода в Экажево вызвали баталхаджинцев на шариатский суд".

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