28 июня 2020, 08:13
Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии
Пострадавшие при обстреле машины в Назрановском районе доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил источник.
Инцидент произошел вечером 27 июня в селении Сурхахи.
Неизвестные обстреляли автомобиль, "по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения", цитирует сегодня источник в правоохранительных органах Ингушетии РИА "Новости".
Источник также сообщил, что раненые доставлены в больницу.
На сайте МВД по Ингушетии информации об инциденте в селении Сурхахи на 08.00 мск сегодня нет.
Как писал "Кавказский узел", 16 июня в результате перестрелки в Назрани погибли пять человек, в том числе капитан полиции и сотрудник Росгвардии. К конфликту привел имущественный спор между родственниками, сообщило МВД Ингушетии. Сотрудник Росгвардии, погибший при перестрелке в Назрани, не принимал участия в конфликте. Зачинщик спора и еще несколько человек, заподозренные в причастности к перестрелке, задержаны, сообщили источники в правоохранительных органах.
"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.