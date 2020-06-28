Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии

28 июня 2020, 08:13

Пострадавшие при обстреле машины в Назрановском районе доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил источник.

Инцидент произошел вечером 27 июня в селении Сурхахи.

Неизвестные обстреляли автомобиль, "по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения", цитирует сегодня источник в правоохранительных органах Ингушетии РИА "Новости".

Источник также сообщил, что раненые доставлены в больницу.

На сайте МВД по Ингушетии информации об инциденте в селении Сурхахи на 08.00 мск сегодня нет.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня в результате перестрелки в Назрани погибли пять человек, в том числе капитан полиции и сотрудник Росгвардии. К конфликту привел имущественный спор между родственниками, сообщило МВД Ингушетии. Сотрудник Росгвардии, погибший при перестрелке в Назрани, не принимал участия в конфликте. Зачинщик спора и еще несколько человек, заподозренные в причастности к перестрелке, задержаны, сообщили источники в правоохранительных органах.