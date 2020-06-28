28 июня 2020, 08:13

Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии

Пострадавшие при обстреле машины в Назрановском районе доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил источник.

Инцидент произошел вечером 27 июня в селении Сурхахи.

Неизвестные обстреляли автомобиль, "по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения", цитирует сегодня источник в правоохранительных органах Ингушетии РИА "Новости".

Источник также сообщил, что раненые доставлены в больницу.

На сайте МВД по Ингушетии информации об инциденте в селении Сурхахи на 08.00 мск сегодня нет.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня в результате перестрелки в Назрани погибли пять человек, в том числе капитан полиции и сотрудник Росгвардии. К конфликту привел имущественный спор между родственниками, сообщило МВД Ингушетии. Сотрудник Росгвардии, погибший при перестрелке в Назрани, не принимал участия в конфликте. Зачинщик спора и еще несколько человек, заподозренные в причастности к перестрелке, задержаны, сообщили источники в правоохранительных органах.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Установлена связь участника перестрелки с полицейскими в Москве с силовиками Ингушетии", "Участники схода в Экажево вызвали баталхаджинцев на шариатский суд", "Ветераны спецслужб сочли достоверными отчеты о спецоперациях в Ингушетии"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 июня 2020, 10:47

28 июня 2020, 09:47

28 июня 2020, 09:13

  • Избирком Дагестана отчитался о двадцатипроцентной явке избирателей

    На избирательные участки за первые два дня голосования по поправкам в Конституцию пришли 20,67 процентов жителей Дагестана, сообщила избирательная комиссия республики. Выразить свое мнение по поправкам необходимо, чтобы при принятии решения был учтен голос каждого, уверены опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» избиратели.

28 июня 2020, 07:12

28 июня 2020, 05:58

  • Гуковские шахтеры пригрозили возобновить акции протеста

    Бывшие работники компании "Кингкоул", которые добиваются выплаты задолженности, записали видеообращение к президенту и губернатору Ростовской области. Они пригрозили возобновить протестные акции и обратиться в Европейский суд по правам человека, рассказала член инициативной группы Татьяна Авачёва. Бывшие горняки пожаловались "Кавказскому узлу" на низкие пенсии и нехватку денег.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи