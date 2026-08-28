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16:00, 28 августа 2026

Офицер из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Разоренов убит в военной операции на Украине. С ее начала власти и силовики признали убитыми как минимум 979 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 августа официально признаны убитыми не менее 978 бойцов из Ростовской области

Владимир Разоренов   был офицером, командиром взвода. Он убит при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Батайска в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 978 военных из Ростовской области.

В сентябре 2025 года власти города сообщали, что в зоне СВО убиты Алексей Лепа и Игорь Сергейко.

 "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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