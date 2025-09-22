Два бойца из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Лепа и Игорь Сергейко убиты в ходе СВО. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 710 бойцов из Ростовской области.

Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России Не менее 3702 бойцов из СКФО и 3749 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В школе № 14 прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски бойцам СВО, выпускникам учебного заведения. Среди других были открыты мемориальные доски выпускникам – Алексею Игоревичу Лепе и Игорю Александровичу Сергейко, информирует пресс-служба администрации Батайска в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 710 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".