Главная   /   Лента новостей
21:24, 22 сентября 2025

Два бойца из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Лепа и Игорь Сергейко убиты в ходе СВО. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 710 бойцов из Ростовской области. 
Как писал "Кавказский узел", к 22 сентября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 708 бойцов из Ростовской области.
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40 22.09.2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Не менее 3702 бойцов из СКФО и 3749 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В школе № 14 прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски бойцам СВО, выпускникам учебного заведения. Среди других были открыты мемориальные доски выпускникам – Алексею Игоревичу Лепе и Игорю Александровичу Сергейко, информирует пресс-служба администрации Батайска в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 710 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Показать больше