Военный из Ростовской области убит в зоне боевых действий на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Барон убит в ходе СВО. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 708 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 сентября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 707 бойцов из Ростовской области.

В школе № 8 Батайска открыли мемориальную доску выпускнику – рядовому Максиму Викторовичу Барон, позывной «Бамавик». Максим с октября 2022 года участвовал в боевых действиях. Пулемётчик был награждён медалями «За отвагу», «За взятие Соледара» и «За взятие Бахмута». 25 февраля 2023 года он погиб в бою в Артёмовске. Ему посмертно присвоено звание кавалера ордена «Мужества», сообщает пресс-служба администрации Батайска в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 708 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".