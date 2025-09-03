Военный из Ростовской области погиб в ходе боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Смоляков убит в ходе СВО. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 707 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 706 бойцов из Ростовской области.

О смерти Александра Смолякова стало известно из сообщения о посмертном вручении ордена Мужества семье комбатанта. Церемония вручения состоялась сегодня, сообщила администрация Пролетарского района Ростовской области в своем телеграм-канале. Детали биографии и дата смерти Смолякова не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 706 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".