Житель Ростовской области осужден по делу о теракте на железной дороге

Николая Голубова приговорили к 11 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. 26 января в Краснодарском крае на 12 лет был осужден Арсанали Мутуков, признавший себя виновным в поджоге двух шкафов с оборудованием на железной дороге.

Южный окружной военный суд признал жителя Ростовской области Николая Голубова виновным по делу о поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры и легализации денег, полученных преступным путем.

"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишении свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Голубов осужден по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в мае 2024 года подсудимый вступил в переписку с неустановленным лицом и согласился за деньги поджечь релейные шкафы на железной дороге на территории Ростовской области. Он получил сведения о месте расположения релейных шкафов, а также денежный перевод для приобретения материалов для поджога. 17 мая 2024 года он поджег релейные шкафы и снял процесс их горения на видело, после чего скрылся. В этот же день он получил от неустановленного лица вознаграждение в цифровой валюте, которую конвертировал в сумму 34,9 тысяч рублей.

В подобных уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют, в том числе подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.