15:59, 26 января 2026

Краснодарец осужден на 12 лет по делу о поджогах релейных шкафов

Арсанали Мутуков. Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсанали Мутуков признал свою вину в поджоге двух шкафов с оборудованием на железной дороге. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года Краснодарский краевой суд признал четырех жителей Кубани виновными в совершении групповых диверсий на железной дороге. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбываем наказания в колонии строгого режима.

В подобных уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют, в том числе подростков или молодых людей снимать, на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы Арсанали Мутукова по делу о диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры. Первые три года срока он будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Мутуков полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу, цитирует сообщение пресс-службы судов Краснодарского края «Интерфакс». 

По версии обвинения, в 2024 году безработный Мутуков получил в мессенджере предложение о заработке. Неизвестные Мутуков согласился на предложение поджечь установленные вдоль железнодорожных путей металлические шкафы с оборудованием

Первую попытку диверсии житель Краснодара совершил 15 марта 2024 года: он облил жидкостью для розжига релейный шкаф возле железнодорожной платформы, но не успел поджечь его из-за появившихся рядом прохожих. На следующий день Мутукову удалось сжечь оборудование. Свои действия он заснял на видео, в тот же день на его карту поступило 33 тысячи рублей. Второй поджог произошел 27 июня 2024 года, когда Мутуков сжег релейный шкаф на перегоне «Станция Краснодар — Сортировочный парк ЭЦ-2 — станция Пашковская». За это он получил 35 тысяч рублей, уточняет издание "Кубань 24".

Отметим, что Мутуков был признан виновным по части 1 (покушение на диверсию) и пункту "б" части 2 статьи 281 УК (диверсия).

"Кавказский узел" писал, что в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. Так, в октябре 2025 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, 1981 года рождения, по делу о подготовке поджога электрооборудования железной дороги в Краснодарском крае. По данным ФСБ, подозреваемый сам вышел на связь с представителем неназванной "проукраинской террористической организации" и по его заданию изготовил зажигательную смесь.

Ранее в том же месяце Ростовский областной суд приговорил местного жителя Романа Девицына к 14 годам колонии по делу о покушении на диверсию на железной дороге. Девицын в прошлом был контужен в Чечне и работал оперативником угрозыска.

