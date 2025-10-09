Бывший оперативник получил срок за поджоги релейных шкафов в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский областной суд приговорил местного жителя Романа Девицына к 14 годам колонии по делу о покушении на диверсию на железной дороге. Девицын в прошлом был контужен в Чечне и работал оперативником угрозыска.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. В конце мая в Таганроге был задержан 19-летний житель Неклиновского района, который планировал поджечь релейный шкаф, а в июне силовики задержали за поджог электротехнического шкафа на железной дороге жителя поселка Белозерный.

О приговоре 47-летнему жителю Ростовской области сообщила пресс-служба областного суда, не сообщая имя обвиняемого. Мужчина был признан виновным в покушении на диверсию на железной дороге, а ранее был судим за нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, отмечается в публикации на сайте суда от 7 октября.

По совокупности приговоров мужчине было назначено 14 лет строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также суд сохранил за ним штраф, назначенный по предыдущему приговору, который ранее не был выплачен.

Осужденным, согласно данным из картотеки суда, является Роман Девицын из Матвеева Кургана. С 1996 по 1998 год он служил в армии, затем до 2010 года работал оперативником уголовного розыска в Москве, после этого - в частной охране, пишет 8 октября “Медиазона”*.

Девицын был задержан в апреле 2024 года в районе перегона “Неклиновка - Матвеево-Курган” с двумя канистрами горючей жидкости, его обвинили в попытке поджечь три релейных шкафа, писала в мае того же года ASTRA*.

Родственница Девицына рассказала журналистам, что он “дважды прошел Чечню”, получив там контузию и ранение, поэтому выступал в соцсетях против военных действий в Украине. В последние годы он не был связан с силовыми структурами, работал массажистом с выездом на дом в Матвеевом Кургане и окрестностях. Фигурантом дела о распространении порнографии Роман Девицын стал в 2018 году, ему вынесли по этому делу обвинительный приговор, который он пытался обжаловать.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.