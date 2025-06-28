Житель Ростовской области задержан за поджог релейного шкафа

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За поджог электротехнического шкафа на железной дороге задержан житель поселка Белозерный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. В конце мая в Таганроге был задержан 19-летний житель Неклиновского района, который планировал поджечь релейный шкаф.

Полицейские задержали 28-летнего жителя Ростовской области, который сжег электротехнический шкаф на перегоне Заречная - Красный Сад в Азовском районе, пишет 27 июня 1rnd.ru.

Задержанный снимал взлом и поджог шкафа на мобильный телефон. Отснятый материал он должен был отправить куратору. Уничтоженное оборудование на перегоне регулировало смену сигналов на светофорах.

В отношении жители поселка Белозерный возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

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