Дончанин обвинен в попытке поджечь релейный шкаф в Таганроге

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Полицейские задержали на железнодорожной станции в Таганроге молодого человека, который планировал поджечь релейный шкаф. Уголовное дело возбуждено по статье о попытке теракта.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. Так, краснодарца Эдуарда Гладких суд в начале года приговорил к 16 годам заключения по обвинению в поджоге инфраструктуры железной дороги и подготовке теракта на АЗС. В апреле на Кубани за поджог релейного шкафа был осужден Анатолий Янситов, он получил 10,5 года лишения свободы.

О задержании 19-летнего жителя Неклиновского района в Таганроге 28 мая сообщило управление транспортной полиции по СКФО. Молодого человека заметили на территории одного из железнодорожных парков, куда был запрещен доступ посторонним.

Первоначально юношу задержали по административной статье о мелком хулиганстве. При досмотре в полиции при нем обнаружили пустые бутылки из-под ацетона и жидкости для розжига, пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью, скрепленные скотчем, махровую салфетку и зажигалку, говорится в сообщении на странице ведомства "ВКонтакте".

По версии силовиков, задержанный переписывался в мессенджере с неизвестным, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и напугал его уголовным преследованием. "Молодой человек пояснил, что для того чтобы "урегулировать" вопрос, он по указанию куратора планировал совершить поджог релейного шкафа, используя легковоспламеняющуюся жидкость", - утверждается в публикации.

На видео юноша, чье лицо скрыто, рассказывает, что собеседник запугал его угрозами статьи о связях с украинскими спецслужбами и срока заключения "от 25 лет". В качестве альтернативы было предложено "сотрудничать". "Мне сказали найти строительный магазин и купить там материалы… три литра ацетона, жидкость для розжига, тряпку и зажигалку", - говорит задержанный на записи.

Уголовное дело против молодого человека возбуждено по статье о покушении на теракт.

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

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