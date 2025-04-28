Анатолий Янситов осужден на Кубани за поджог релейного шкафа

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Краснодарский краевой суд назначил 10,5 года лишения свободы приезжему из Башкортостана Анатолию Янситову за уничтожение релейного шкафа путем поджога. Янситов заявил суду, что действовал добровольно и бескорыстно.

"Кавказский узел" писал, что кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, апелляционный суд вдвое увеличил сроки подросткам из Новосибирска, осужденным по обвинению в диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам. Подростки пытались добиться смягчения приговора, но представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные им наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы.



Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Анатолия Янситова, признанного виновным в совершении преступления по части 1 статьи 281 УК России (поджог, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры).

Из приговора суда следует, что ночью 23 мая 2024 года приезжий из Башкортостана, движимый идеей подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России и действуя по инструкции куратора, осуществил поджог релейного металлического шкафа, принадлежащего подразделению ОАО "РЖД". В результате преступных действий Янситова произошло полное уничтожение шкафа, исключающее его дальнейшее использование. Материальный ущерб составил 451 907 рублей.

Янситов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю через несколько часов после совершения поджога. Он заявил, что действовал добровольно и бескорыстно, так как является идейным человеком.

Суд счел вину доказанной и назначил Янситову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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