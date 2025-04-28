RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:50, 28 апреля 2025

Анатолий Янситов осужден на Кубани за поджог релейного шкафа

Анатолий Янситов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд назначил 10,5 года лишения свободы приезжему из  Башкортостана Анатолию Янситову за уничтожение релейного шкафа путем поджога. Янситов заявил суду, что действовал добровольно и бескорыстно.

"Кавказский узел" писал, что кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, апелляционный суд вдвое увеличил сроки подросткам из Новосибирска, осужденным по обвинению в диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам. Подростки пытались добиться смягчения приговора, но представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные им наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам -  от 11 лет лишения свободы. 

Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Анатолия Янситова, признанного виновным в совершении преступления по части 1 статьи 281 УК России (поджог, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры).

Из приговора суда следует, что ночью 23 мая 2024 года приезжий из Башкортостана, движимый идеей подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России и действуя по инструкции куратора, осуществил поджог релейного металлического шкафа, принадлежащего подразделению ОАО "РЖД". В результате преступных действий Янситова произошло полное уничтожение шкафа, исключающее его дальнейшее использование. Материальный ущерб составил 451 907 рублей.

Янситов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю через несколько часов после совершения поджога. Он заявил, что действовал добровольно и бескорыстно, так как является идейным человеком. 

Суд счел вину доказанной и назначил Янситову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мемориальная доска с именем Артема Сницаренко. Скриншот из телеграм-канала администрации Петровского сельского поселения Славянского района https://t.me/petrovskaya22/1509
08:49, 29 апреля 2025
Военный из Краснодарского края убит на Украине
Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
22:55, 28 апреля 2025
Мария Смелая добивается розыска сына после решения суда
Валерий Байло. Фото: https://memopzk.org/figurant/bajlo-valerij-semenovich/
21:56, 28 апреля 2025
Краснодарский краевой суд отказался реабилитировать Валерия Байло
Дарья Полюдова. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла".
18:58, 28 апреля 2025
Правозащитники начали сбор средств на оплату адвоката Полюдовой
Юрий Озаровский. Фото: https://www.instagram.com/yuraoz/p/CfRfILLMbKZ/?img_index=2 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:09, 28 апреля 2025
Кубанский блогер получил штраф за ролик об испачканных камнях в Крыму
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Агвали, Цумадинский район Дагестана. Фото: официальный сайт Цумадинский район ЦУМАДА.ру tsumada.ru Конфликт в Агвали: джамаат против муфтията

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Скриншот видео из телеграм-канала пресс-службы судов Кубани
28 апреля 2025, 14:12
Восемь жителей Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Работы по устранению неполадок в электроснабжении. Фото: https://riadagestan.ru/
28 апреля 2025, 09:33
Жители двух сел в Дагестане остаются без электричества

Снос памятника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
28 апреля 2025, 06:41
Слюсарь потребовал снести памятник Петру Краснову

Новоаннинский районный суд Волгоградской области. Фото: https://vk.com/id766224780?z=photo766224780_457239017%2Falbum766224780_0%2Frev
28 апреля 2025, 03:43
Житель Волгоградской области осужден за нападение на полицейского

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше