Краснодарец осужден за диверсии и подготовку теракта

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Военный суд признал краснодарца Эдуарда Гладких виновным в поджоге инфраструктуры железной дороги и подготовке теракта на автозаправке и приговорил к 16 годам колонии.

Оглашен приговор по уголовному делу в отношении Эдуарда Гладких, обвиняемого в совершении двух диверсий (часть 2 статьи 281 Уголовного кодекса России), подготовке к теракту (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России), покушении на незаконный оборот взрывных устройств (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России) и незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 228 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия и суда, Гладких в ходе "переписки с неустановленным лицом" 20 октября 2023 года за вознаграждение согласился поджечь шкаф управления электрообогревом, установленный вдоль железнодорожных путей. В тот же день он облил шкаф бензином и поджег его, содержимое было полностью уничтожено. 15 декабря того же года он совершил поджог металлического шкафа стационарного путевого рельсосмазывателя, который также был уничтожен. Также, при переписке "с иным неустановленным лицом" согласился совершить взрыв на одной из автомобильных заправочных станций в Краснодаре. Он получил координаты тайника, где хранилось самодельное взрывное устройство и забрал содержимое тайника, но не смог совершить взрыв, так как силовики заменили взрывное устройство муляжом, а потом задержали подозреваемого, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Гладких признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет лишения свободы в тюрьме, со штрафом в размере 300 000 рублей, указано в Telegram-канале суда.

"Кавказский узел" также писал, что 19-летний житель Краснодара Илья Мироничев, задержанный в мае 2023 года при поджоге релейного шкафа на железной дороге, приговорен к одиннадцати с половиной годам лишения свободы.

Версии следствия и суда о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

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