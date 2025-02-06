RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:16, 6 февраля 2025

Краснодарец осужден за диверсии и подготовку теракта

Судейский молоток. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд признал краснодарца Эдуарда  Гладких виновным в поджоге инфраструктуры железной дороги и подготовке теракта на автозаправке и приговорил к 16 годам колонии.

Оглашен приговор по уголовному делу в отношении Эдуарда Гладких, обвиняемого в совершении двух  диверсий (часть 2 статьи 281 Уголовного кодекса России),  подготовке к теракту (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России), покушении на незаконный оборот взрывных устройств (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России) и незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 228 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия и суда, Гладких  в ходе "переписки с неустановленным лицом" 20 октября 2023 года  за вознаграждение согласился поджечь  шкаф  управления электрообогревом, установленный вдоль железнодорожных путей. В тот же день он облил шкаф бензином и поджег его, содержимое было полностью уничтожено. 15 декабря того же года он совершил поджог металлического шкафа стационарного путевого рельсосмазывателя, который также  был уничтожен. Также, при переписке "с иным неустановленным лицом" согласился  совершить взрыв на одной из автомобильных заправочных станций в Краснодаре. Он получил координаты тайника, где  хранилось самодельное взрывное устройство и забрал  содержимое тайника, но не смог совершить взрыв, так как силовики заменили взрывное устройство муляжом, а потом задержали подозреваемого, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Гладких признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет лишения свободы в тюрьме, со штрафом в размере 300 000 рублей, указано в Telegram-канале суда.

"Кавказский узел" также писал, что 19-летний житель Краснодара Илья Мироничев, задержанный в мае  2023 года при поджоге релейного шкафа на железной дороге, приговорен к одиннадцати с половиной годам лишения свободы.

Версии следствия и суда о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пострадавшие от мазута птицы. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=8qi_mxDEiHQ
18:00, 6 февраля 2025
Приостановлен поиск пострадавших от мазута птиц под Анапой
Законодательное собрание Краснодарского края. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру
13:42, 6 февраля 2025
Кубанская чиновница уволилась после проверки сбора средств на СВО
Птицы в "Сафари-парке". Фото: admkrai.krasnodar.ru
10:39, 6 февраля 2025
Волонтеров обеспокоила статистика выживаемости птиц в "Сафари-парке"
Атака дронов в Приморско-Ахтарске. 5 февраля 2025 г. Скриншот видео КOVALENKO / Telegram
09:52, 6 февраля 2025
Приморско-Ахтарск подвергся атаке дронов
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Флаг Грузии. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 февраля 2025, 17:09
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных студентов

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66828/
06 февраля 2025, 11:10
Адвокат Амаглобели заявил о давлении на его подзащитную в больнице

Птицы в "Сафари-парке". Фото: admkrai.krasnodar.ru
06 февраля 2025, 10:39
Волонтеров обеспокоила статистика выживаемости птиц в "Сафари-парке"

Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
05 февраля 2025, 17:12
Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше